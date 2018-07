Bellucci perde em quadra, mas traz moto para casa

XANGAI

Thomaz Bellucci teve um dia corrido ontem, no Masters de Xangai. Eme quadra, conseguiu terminar a partida iniciada no dia anterior, contra o turco Marsel Ilhan. Conquistou vitória apertada no tie-break do terceiro set - 6/1, 2/6 e 7/6 (7/4). Mas não teve tempo de comemorar. Na sequência, já entrou em ação novamente. porém, caiu diante do espanhol David Ferrer, cabeça de chave número 11, por 7/6 (9/7) e 6/3.

A meta do brasileiro, atual 25.º do mundo, de terminar a temporada entre os 20 primeiros, ficou praticamente impossível. "Foi criada muita expectativa sobre mim. Gostaria muito de entrar no top 20, mas, para isso, tenho de trabalhar mais e melhorar em algumas coisas", analisou

Mas nem tudo foi desanimador para Bellucci no gira pela China - perdeu na primeira rodada, semana passada, em Pequim. Em um torneio de videogame organizado por um dos patrocinadores da competição, o brasileiro levou o título. Não valia pontos no ranking, mas o troféu, no caso, foi uma bela moto Ducati Monster 11000, avaliada em 9 mil (R$ 21 mil).

Os favoritos não tiveram problemas na estreia. Rafael Nadal passou por Stanislas Wawrinka (duplo 6/4), Novak Djokovic venceu Ivan Ljubicic (duplo 6/3) e Roger Federer bateu John Isner (6/3 e 6/4), com direito a show.