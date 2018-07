Bellucci vai à 3ª rodada em Roland Garros

A partida contra o espanhol, 146.º do mundo, havia começado na quinta-feira, mas foi interrompida por falta de luz natural após empate por 1 a 1 nos dois primeiros sets. Como no dia anterior, Bellucci reiniciou o duelo afobado e foi vencido na terceira parcial. Mas lutou muito e virou o jogo: 1/6, 6/3, 2/6, 6/4 e 6/2."O esforço mental foi essencial, pois consegui me superar mesmo não estando num bom dia."

Se passar por Ljubicic, Bellucci, 28.º do mundo terá uma partida dificílima pela frente depois. Encararia o vencedor do duelo entre Lleyton Hewitt e Rafael Nadal. O número 2 é o favorito para levantar pela 5.ª vez o troféu. Ontem Nadal bateu Horácio Zeballos: 6/2, 6/2 e 6/3. Roger Federer ganhou (6/4, 6/0 e 6/4) de Julian Reister e a atual campeã, Svetlana Kuznetsova, está fora: Maria Kirilenko, 6/3, 2/6 e 4/6.