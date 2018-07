Bellucci vence ansiedade e brilha no 1º dia

O brasileiro Thomaz Bellucci demonstrou ontem maturidade e confiança ao vencer o francês Michael Llodra (48.º no ranking), com muita facilidade, na estreia em Roland Garros, por 3 sets a 0 (parciais de 6/4, 6/2 e 6/2). Depois de um começo equilibrado, Bellucci dominou o restante do jogo, que durou apenas 1h37, com saques perfeitos e ótimos bloqueios nas avançadas do adversário. "Fui bem, apesar do nervosismo. Estava ansioso, mas consegui me controlar e ganhar a partida", festejou.

Agora, o tenista de Tietê enfrenta o espanhol Pablo Andujar, que derrotou o italiano Simone Bolelli por 7/6 (7/2), 6/4 e 6/2. Apesar de estar na frente no ranking mundial - Bellucci é 29.º e Andujar, 146.º-, o brasileiro aguarda confronto complicado. "Pelo ranking, eu seria o favorito, mas só na quadra saberemos. Não é fácil jogar contra ele", explicou. Os dois já se enfrentaram em 2008, no qualificatório de Buenos Aires. Bellucci venceu.

O brasileiro Thiago Alves foi eliminado da competição pelo chileno Fernando González: 3 a 1 (6/2, 4/6, 6/4 e 6/4).

Virada espetacular. No jogo mais eletrizante da rodada, o escocês Andy Murray conseguiu uma virada incrível sobre o francês Richard Gasquet. Após ver o adversário com 2 sets de vantagem ( 4/6 e 6/7, com 5/7 no tie- break), o britânico conseguiu reverter o quase impossível, fazendo 6/4, 6/2 e 6/1. A guinada no jogo ocorreu graças ao desgaste do adversário, que chegou a pedir atendimento durante a partida, após ter sentido dores musculares. Murray aproveitou o fato e venceu depois de 4h40. "Você precisa estar focado no jogo."

Favoritos. O número 1 do mundo e atual campeão do torneio, Roger Federer, não deixou dúvidas sobre seu favoritismo. Na estreia, o suíço passeou sobre o australiano Peter Luczac: 6/4, 6/1 e 6/2. "Foi uma partida perfeita", definiu o astro, que respondeu com vitória às críticas que tem recebido sobre seu desempenho no saibro. "Quanto mais eu jogo no saibro, mais natural isso se torna para mim."

O próximo adversário de Federer será o colombiano Alejandro Falla (70.º), que ganhou do sérvio Janko Tipsarevic por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/2 e 6/3.

Hoje o espanhol Rafael Nadal estreia contra o francês Gianni Mina. E o norte- americano Andy Roddick enfrenta o finlandês Jarkko Nieminen.