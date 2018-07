Belo Horizonte divulga esquema de trânsito nos jogos

BELO HORIZONTE - A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou nesta quarta-feira um plano de mobilidade para tentar facilitar a circulação de veículos e pedestres em algumas regiões da cidade durante a Copa das Confederações, que terá início no sábado, com Brasil x Japão em Brasília. A principal medida será a proibição da circulação e estacionamento de carros particulares em diversos pontos da região da Pampulha, onde está localizado o Estádio Mineirão, nos dias de jogos.

De acordo com a prefeitura, a partir de 0 hora dos dias 16, 21 e 25 de junho - anteriores aos jogos programados para Belo Horizonte - terá início a operação de trânsito no entorno da arena e em vias dos bairros São Luiz, São José, Bandeirantes, Aeroporto e Liberdade, onde o estacionamento será proibido, assim como na orla da Lagoa da Pampulha. O estacionamento do Mineirão também será fechado ao público.

Nos dias dos jogos, a partir das 11 horas será vetada também a circulação de veículos não credenciados nas avenidas Abrahão Caram e Alfredo Camarate. Moradores da região precisam fazer credenciamento e não podem deixar os carros nas ruas. Apenas portadores de deficiência terão direito às 120 vagas que serão disponibilizadas pela Fifa na área restrita, mas a pessoa tem que declarar a necessidade na compra do ingresso.

Para que os torcedores possam chegar ao estádio, serão oferecidos 300 ônibus especiais que sairão de cinco diferentes pontos na capital e do Aeroporto Tancredo Neves, em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, e seguirão sem paradas até o Mineirão. O transporte será gratuito, mas acessível apenas às pessoas que apresentarem ingressos para os jogos - elas devem, inclusive, guardar o canhoto do bilhete, para poderem voltar nestes veículos.

Os ônibus do transporte coletivo comum que passam pela região do estádio também vão circular, mas com trajetos alterados e cobrança normal de passagem. Segundo a prefeitura, em todos os casos os torcedores terão que percorrer a pé até 1,5 quilômetro para chegar ao Mineirão, sempre por rotas cercadas por grades - haverá veículos especiais para o transporte de idosos e pessoas com dificuldade de locomoção até próximo à entrada da arena. E apenas dois pontos de táxi vão funcionar na região.

"A mobilidade e a segurança do torcedor são prioridades da operação, mas o morador da cidade, que não irá ao estádio, também é uma das preocupações. Esse não é um evento exclusivamente do estádio", afirma a nota da Prefeitura de Belo Horizonte.