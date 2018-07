Beltrame é campeã na Copa do Mundo de Remo Campeã mundial em 2011, Fabiana Beltrame conquistou neste sábado a medalha de ouro no single skiff peso leve na terceira etapa da Copa do Mundo de Remo, em Lucerna, na Suíça. A atleta do Flamengo já havia subido ao pódio na segunda etapa da competição, com o bronze em Eton Dorney (Inglaterra), em junho.