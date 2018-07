Bencic avança, mas Wozniacki cai na estreia em São Petersburgo

Número 11 do ranking, Bencic precisou de 1h39min para despachar a 39.ª do mundo. A suíça já sabe quem será sua adversária nas quartas de final. Ela terá pela frente a russa Anastasia Pavlyuchenkova, quinta cabeça de chave, que despachou a alemã Carina Witthöft por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5.

Se Bencic confirmou o favoritismo, Caroline Wozniacki foi surpreendida logo na estreia. A ex-número 1 e atual 18.ª colocada do ranking caiu em dois sets diante da russa Dominika Cibulkova. A número 66 do mundo despachou a dinamarquesa por 2 sets a 0, com parciais 6/4 e 7/5.

Cibulkova precisou de quase duas horas, mas eliminou a favorita e avançou às quartas de final do torneio, para alegria da torcida da casa. Agora, ela terá pela frente uma das surpresas da competição, sua compatriota Daria Kasatkina, de apenas 18 anos. A número 63 do mundo eliminou a alemã Laura Siegmund por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Outras duas classificadas para as quartas foram conhecidas nesta quinta. A húngara Timea Babos derrotou a romena Monica Niculescu por 2 sets a 1 (4/6, 6/1 e 6/3) e agora enfrentará a italiana Roberta Vinci. Também por 2 a 1 (2/6, 6/3 e 6/2), a ucraniana Kateryna Kozlova bateu a russa Elena Vesnina. Agora, pegará a sérvia Ana Ivanovic.