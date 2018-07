Bendo coroa vitória no UFC com pedido de casamento para a namorada

SÃO PAULO - Quem acha que a força e a agressividade de um lutador ou lutadora de MMA dentro do octógono pode diminuir sua sensibilidade e capacidade de emocionar está muito enganado. Ben Henderson, por exemplo, mostrou que jogo e amor podem estar do mesmo lado em uma mesma noite.

O norte-americano, nascido no Colorado, manteve neste sábado o cinturão dos pesos leves ao superar Gilbert Melendez por decisão dividida dos jurados no UFC on FOX. O duelo não foi fácil. Além de contar com o maior apoio da torcida, que gritava "El Niño" (apelido de Melendez) mesmo quando Bendo clamava por aplausos, o desafiante nascido na Califórnia manteve a luta equilibrada, principalmente durante os primeiros rounds.

Muitos espectadores chegaram a dar a vitória para Melendez antes de a luta terminar. Mas, na opinião de dois dos três jurados (47 a 48, 48 a 47 e 48 a 47), Bendo conseguiu se recuperar e mereceu manter o título de campeão da categoria pela terceira vez.

A situação, então, ficou perfeita para Ben Henderson colocar seu plano em ação. Logo depois de ter os braços levantados como o incontestável campeão, ele se ajoelhou no octógono e pediu para falar com a namorada Maria Magana. Quando todos achavam que a carga de emoção do evento, repleto de nocautes e boas lutas, já tinha se esgotado, Bendo surpreendeu.

"Eu te amo. Eu não sou perfeito, mas você me faz feliz todos os dias, e você me faz ser o homem que eu queria ser. Eu te amo. Casa comigo?", disse Ben Henderson no microfone do UFC. O imediato "sim" de Maria coroou a noite do lutador, que agora tem eu seu cartel, além de 19 vitórias e duas derrotas, um compromisso que pretende ser para a vida toda.

Assista à coletiva de imprensa pós-luta: