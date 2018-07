Benfica encosta no Porto com gol de Lima O atacante brasileiro Lima marcou para o Benfica o único gol da partida contra o Rio Ave, ontem, pela nona rodada do Campeonato Português. O 1 a 0 deixa o time treinado por Jorge Jesus empatado na liderança com o Porto, com 23 pontos - no saldo de gols, o Benfica está atrás. O gol da partida em Vila do Conde saiu nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46 minutos, quando o zagueiro Jardel tocou de cabeça e Lima acertou um chute sem defesa para o goleiro Jan Oblak. O Rio Ave, com 14, é o quinto colocado no campeonato. Além de Lima e Jardel, outros dois brasileiros entraram em campo pelo Benfica ontem: Artur e Bruno César.