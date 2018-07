Benfica vai em busca da 'atuação perfeita'

Pelo lado do Chelsea, a Copa dos Campeões se transformou na única possibilidade de título na temporada. Quinto colocado no Campeonato Inglês, 23 pontos atrás do líder Manchester United (73 a 50), a equipe londrina também vê ameaçada a sua participação na edição 2012/2013 da importante competição. Esta cinco pontos atrás do Tottenham, quarto colocado.

"Uma eliminação da Copa dos Campeões é aceitável, mas o que não é certo é que os grandes times fiquem de fora dessa grande competição", afirmou o experiente goleiro checo Petr Cech.

Clima pesado. O atacante Drogba deve ser recebido com muitas vaias no Estádio da Luz. O jogador foi flagrado em um vídeo desdenhando o confronto com o Benfica. O zagueiro David Luiz saiu em defesa do companheiro. "Não foi um gesto ofensivo. Drogba apenas reagiu, com um tom relaxado, ao possível confronto nas semifinais com o vencedor entre Milan e Barcelona", disse o brasileiro, que atuou de 2007 a 2011 pelo clube português. "Vai ser especial. Vou ter o carinho dos torcedores até o início do jogo. O Benfica é maior que qualquer jogador. Estou feliz por voltar para casa."