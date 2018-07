Benson Henderson e Anthony Pettis voltam a se encontrar no UFC 164

SÃO PAULO - O UFC 164 coloca Benson Henderson e Anthony Pettis frente a frente na principal luta deste sábado, em Milwaukee, nos Estados Unidos. No octógono, Bendo tenta manter o cinturão dos pesos leves e apagar a derrota sofrida em 2010, quando os dois ainda lutavam pelo WEC.

Na ocasião, Pettis escalou as grades e acertou um chute voador no rosto do oponente. O golpe deu mais força para o americano ficar conhecido pelo apelido 'showtime'. Mas ele não quer ser lembrado apenas pelo que fez no passado e agora busca uma nova vitória quase três anos mais tarde.

CARD PRINCIPAL

Ben Henderson x Anthony Pettis

Frank Mir x Josh Barnett

Chad Mendes x Clay Guida

Ben Rothwell x Brandon Vera

Erik Koch x Dustin Poirier

CARD PRELIMINAR

Jamie Varner x Gleison Tibau

Louis Gaudinot x Tim Elliott

Pascal Krauss x Hyun Gyu Lim

Chico Camus x Kyung Ho Kang

Soa Palelei x Nikita Krylov

Ryan Couture x Al Iaquinta

Jared Hamman x Magnus Cedenblad