Berbatov faz dois e garante Manchester na liderança isolada

Com dois gols do artilheiro Berbatov, o Manchester United cumpriu sua obrigação: venceu o Sunderland ontem por 2 a 0 no Old Trafford e manteve a invencibilidade e a liderança do Campeonato Inglês, agora com 37 pontos em 17 jogos. O outro Manchester, o City, também fez sua parte, ao vencer o Newcastle, no campo do adversário, por 3 a 1, com dois gols do vice-artilheiro argentino Tevez.

Hoje, o Arsenal e o Chelsea duelam no clássico londrino no Emirates Stadium. O Arsenal tem 32 pontos, um a mais que o adversário. O atual campeão poderá contar com um de seus principais jogadores, o meia Lampard. Já o Arsenal terá à sua disposição o meia espanhol Fábregas, recuperado de contusão.

Artilheiro do campeonato com 13 gols, o atacante búlgaro Berbatov foi destaque de um jogo em que o volante brasileiro Anderson também teve ótima atuação. Mal começou a partida e o Manchester já foi dizendo quem manda no Old Trafford: em sua primeira chance, Berbatov marcou, de cabeça, após cruzamento do atacante Rooney.

O Manchester continuou sobrando no jogo e, no começo da segunda etapa, depois de passe de Anderson, Berbatov fez o segundo gol e liquidou o jogo. "No primeiro tempo fomos muito bem e o placar poderia ter sido mais amplo", disse o técnico Alex Ferguson. "Sem dúvida, foi frustrante o placar de 1 a 0 no primeiro tempo", afirmou o veterano galês Giggs, outro destaque do jogo. Mas a força do invicto em 17 jogos está em outro setor, segundo o treinador escocês. "Nossa defesa (que ontem teve a volta do zagueiro sérvio Vidic) está cada vez mais sólida."

A neve e o gelo voltaram a provocar adiamentos. Com o campo do Blackpool sem condições, o jogo contra o Liverpool foi transferido. A mesma situação aconteceu no Goodison Park, em Liverpool, na partida entre Everton e Birmingham.

Os outros jogos da 19.ª rodada, ontem: Aston Villa 1 x 2 Tottenham, Wolverhampton 1 x 2 Wigan, Bolton 2 x 0 West Bromwich, Blackburn 0 x 2 Stoke e Fulham 1 x 3 West Ham.