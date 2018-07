Berlim e Hamburgo desejam sediar edição da Olimpíada

O comitê irá decidir em 6 de dezembro se apresenta uma candidatura para que a Alemanha volte a tentar sediar uma Olimpíada. A entidade também terá que se definir se a candidatura será para os Jogos Olímpicos de 2024 ou para o de 2028.

Hamburgo desejava concorrer ao processo para tentar sediar a Olimpíada de 2012, mas perdeu a concorrência interna para Leipzig, que posteriormente acabou sendo batida por Londres. Já Berlim foi derrotada no processo de escolha dos Jogos Olímpicos de 2000, realizados em Sydney.

Porém, essa nova candidatura de Berlim terá de ser aprovada por um referendo. Recentemente, os cidadãos de Munique votaram contra a apresentação de uma candidatura aos Jogos de Inverno de 2022.

A Alemanha já sediou por duas vezes uma edição da Olimpíada de Verão. A primeira delas foi em 1936, em Berlim, enquanto a última aconteceu em 1972, na cidade de Munique. As duas próximas edições do evento já tiveram suas sedes definidas e serão realizadas no Rio, em 2016, e em Tóquio, em 2020.