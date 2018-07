Berlusconi veta Pato no PSG e Tevez no Milan

Uma ordem de Silvio Berlusconi implodiu duas negociações que estavam fechadas verbalmente e prestes a serem concretizadas. Com um telefonema para o vice-presidente Adriano Galliani, que estava em Londres tratando da contratação de Tevez com dirigentes do Manchester City, o dono do Milan vetou a chegada do argentino e a venda de Pato para o Paris Saint-Germain. E o destino de Tevez agora pode ser o PSG, que tem na mão o dinheiro que a Inter, o outro clube interessado nele, só daria aos ingleses no meio do ano.

Galliani embarcou otimista para Londres às 10 horas. Ele já tinha acertado a venda de Pato para o PSG por 28 milhões (R$ 64,4 milhões), mais 7 milhões (R$ 16,1 milhões) em bônus ligados ao rendimento do atacante e aos resultados do time com ele. Com esse dinheiro, pediria ao City o empréstimo gratuito de Tevez por seis meses e se comprometeria a comprá-lo por 25 milhões (R$ 57,5 milhões) em junho - proposta idêntica à feita pela Inter, com a vantagem de que o argentino preferia o Milan.

Quando Galliani desembarcou em Londres, na hora do almoço, em Paris já era dada a notícia da contratação de Pato. Em Milão, o presidente da Inter jogava a toalha. "Acho que Tevez já é do Milan", dizia Massimo Moratti.

Mas, no meio da tarde, tudo mudou. Berlusconi ligou para Galliani e lhe disse para cancelar a compra de Tevez. Argumentou que não valia a pena sacrificar Pato (que namora sua filha, Barbara) para comprar o argentino, e que o lucro seria muito pequeno. O vice do Milan desligou o telefone, explicou a situação para os ingleses, se desculpou e foi embora.

O passo seguinte de Berlusconi foi convencer Pato a abrir mão da ótima proposta que já havia aceitado (ganharia R$ 16,1 milhões por ano no PSG, contra os R$ 10,4 milhões que recebe na Itália).

Logo após, o site do Milan divulgou um comunicado oficial em que o atacante dizia que havia decidido não deixar o clube e agradecia ao presidente "pela confiança" em seu futebol.