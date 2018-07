Bernard marca três na goleada do Atlético-MG

O time mineiro, que já havia vencido os paulistas na estreia, mais uma vez fez uma boa partida, mesmo na casa do adversário. Levou um susto no início, com o gol de Furch, mas logo se impôs na partida.

Bernard foi o destaque da partida, com três gols; Diego Tardelli e Jô também marcaram para os visitantes, e Aguirre fez o outro do Arsenal. Ronaldinho Gaúcho ainda perdeu um pênalti, acertando a trave. O Atlético volta a campo no torneio no dia 7, contra o The Strongest, em casa.

Fluminense. O time carioca precisa deixar a derrota para o Grêmio no passado. Hoje, contra o Huachipato, às 22h, o atual campeão brasileiro quer reafirmar sua condição de um dos favoritos à conquista da Libertadores. Com a vitória, o Fluminense assume a liderança do Grupo 8, que neste momento tem todos os times (completam a chave Caracas e Grêmio) empatados, com três pontos - o Flu é o último por ter menor saldo de gols.