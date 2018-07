Bernard revela sonho de jogar ao lado de Andrea Pirlo nos próximos anos

SALVADOR - Bernard estava radiante após a vitória sobre a Itália. Ao final do jogo, ele conseguiu trocar sua camisa com Pirlo e não se desgrudou do manto adversário mesmo após tomar banho. "Ele é um grande ídolo do meu pai, que acompanha o Campeonato Italiano, e vou dar essa camisa de presente para ele", contou o atacante. "Estava no meio de campo, acabou aparecendo a oportunidade, e trocamos."

O jogador do Atlético-MG lembra que seria uma grande honra atuar ao lado do destaque italiano, que neste sábado foi poupado pelo técnico Cesare Prandelli. "Eu tinha um sonho de jogar com o Ronaldinho Gaúcho e consegui. Quem sabe um dia não atue com o Pirlo? Se aparecer a oportunidade, vou ficar bastante feliz", afirma.

Apesar do interesse dos clubes europeus em seu futebol, Bernard prefere deixar de lado as especulações e quer apenas ter mais chances com a camisa da seleção brasileira. "O jogador tem de ficar tranquilo nesta hora. Estou vivendo um momento feliz, e acho que agora é preciso ter o foco na seleção para conquistar o meu espaço."