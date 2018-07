Bernard será chefe da delegação brasileira na Olimpíada de Londres

RIO - O ex-jogador de vôlei Bernard Rajzman foi anunciado nesta terça-feira pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) como o Chefe de Missão do Brasil na Olimpíada de Londres, em 2012. Responsável por liderar a delegação brasileira no evento, ele irá substituir o também ex-jogador de vôlei Marcus Vinícius Freire, que ocupou essa função nas três últimas edições dos Jogos Olímpicos (Sydney/2000, Atenas/2004 e Pequim/2008) e atualmente trabalha como superintendente executivo de esportes do COB.

Bernard já foi subchefe de missão na última Olimpíada, em Pequim, em 2008, quando trabalhou diretamente com Marcus Vinícius Freire, que foi seu companheiro na conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984 - ambos defendiam a seleção brasileira de vôlei. E ele também tinha sido escolhido anteriormente para liderar a delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, agora em outubro, no México.

"Estou muito honrado com o convite. Os Jogos Olímpicos fazem parte da minha vida desde muito cedo e venho me preparando para esta função há anos. A experiência como Chefe de Missão nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara será muito importante", disse Bernard, cujo primeiro ato oficial na nova função será liderar a comitiva brasileira na próxima reunião de Chefes de Missão da Olimpíada de 2012, entre 8 e 12 de agosto, em Londres.

"No que depender de meu esforço e dedicação, os atletas brasileiros terão todas as condições para só pensarem em descansar, treinar e competir durante os Jogos Olímpicos de Londres. Dar conforto e tranquilidade à delegação brasileira será meu principal desafio durante os Jogos de Londres", avisou Bernard, que também é presidente da Comissão de Atletas do COB, vice-presidente da Academia Olímpica Brasileira e membro da Assembleia do COB.