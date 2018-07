Bernardinho nega soberba na difícil vitória sobre a China

Depois de uma convincente vitória sobre a forte Rússia, a seleção brasileira masculina de vôlei entrou em quadra na madrugada de ontem para enfrentar o pior time da Copa do Mundo, a China. Mas o time de Bernardinho levou um susto: quase sucumbiu diante do lanterninha e sofreu para vencer por 3 sets a 2, com 23/25, 25/10, 25/18, 19/25 e 15/8.

A partida contra a China foi a 5.ª do Brasil no Japão - no total, serão realizados 11 jogos. Temendo o desgaste do grupo e com a intenção de dar mais ritmo de quadra aos reservas, Bernardinho optou por deixar boa parte do time titular no banco. Manteve apenas o ponta Murilo e o líbero Serginho.

Bernardinho também quis deixar claro que sua decisão teve pouco a ver com a fragilidade do adversário. "Nós precisávamos mexer em função das questões físicas e da necessidade de descanso para alguns jogadores. Em momento algum foi por soberba", disse o técnico, adicionando que Leandro Vissotto sentiu um mal-estar na véspera e não poderia atuar.

Apesar da vitória, que garantiu ao Brasil apenas dois pontos na competição, o time continua na zona de classificação olímpica - são três vagas para Londres. A seleção está em 3.º lugar, atrás de Polônia e Rússia. A China, na lanterna, garantiu seu único pontinho por ter vencido dois sets contra os brasileiros.

"Ficou um gosto amargo por termos perdido um ponto", disse o meio de rede Gustavo. "Mas temos de manter a cabeça erguida. Faltam seis jogos e, agora, não podemos ter mais nenhum tropeço." Amanhã, às 4 horas (de Brasília), a seleção estreia na terceira etapa, diante da Argentina, na cidade de Hamamatsu.