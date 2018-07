Bernie Ecclestone abre guerra contra os chefes de equipe da Fórmula 1

O britânico Bernie Ecclestone, proprietário dos direitos da Fórmula 1, criticou os chefes das equipes por tentarem impor mudanças nos regulamentos, e pediu que pensem em melhorar seus próprios times.

Ecclestone fez duras críticas aos responsáveis pelas equipes, em declarações à página oficial da Fórmula 1, e afirmou que não é uma questão de egocentrismo, mas de "estupidez".

"Deveriam se preocupar em administrar seus próprios negócios de uma maneira adequada, e não falar tanto nos dos outros", destacou.

"O que é bom para a Fórmula 1 é bom para todas as partes relacionadas, equipes e marcas. Muitos só pensam no que é bom para eles, e o mesmo acontece com as regras. Só pensam nas que podem os fazer ganhar", disparou.

Ecclestone considera "estúpida" esta forma de comportamento. "Eu não chamaria de ego, mas de estupidez. Deveriam pensar no aspecto global. Todas as equipes são muito competitivas e desejam ganhar, e contam com meu completo apoio, mas têm que pensar em ganhar em termos de igualdade, e não tentando obter vantagens".

"Se conseguem uma vantagem porque alguém desenha um carro melhor ou porque têm um melhor piloto ou uma estratégia melhor, então ótimo, mas não deveriam inventar coisas para buscar uma vantagem (que não esteja no regulamento)", assinalou.