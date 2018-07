Betão gostaria de retornar ao Santos

SANTOS - Aos 29 anos, o zagueiro Betão decidiu que é hora de retornar ao Brasil. Ele está há cinco anos no Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e acha que é um bom momento de voltar ao País. Como não poderia deixar de ser, vê com bons olhos jogar no Santos, clube no qual vestiu a camisa em 2008. Ficou apenas cinco meses, mas garante que viveu um bom momento. Revelado pelo Corinthians, Betão conta que também tem muitos amigos lá.

De qualquer maneira, ela ainda não sabe onde vai atuar na próxima temporada e espera que as conversas com os clubes evoluam nos próximos dias.

Até agora, o único reforço confirmado do Santos para 2013 é o zagueiro Neto, que estava no Guarani. Além dele, a defesa conta com os titulares Durval e Edu Dracena, que está se recuperando de uma contusão no joelho, Bruno Rodrigo, que está de saída porque o contrato termina no fim do ano, além de David Braz e Gustavo Henrique, que é das categorias de base.

O Santos ainda tenta uma contratação de peso, que seria o meia Montillo, do Cruzeiro. O clube paulista aumentou a proposta e acha que tem boas chances de contar com o futebol do argentino para a próxima temporada. A expectativa é que tudo se resolva nos próximos dias.