Betis anuncia troca de técnico e contrata uruguaio para próxima temporada

Gus Poyet, de 47 anos, assinou contrato de duas temporadas com o Betis. O uruguaio estava à frente do AEK Athens, mas já havia anunciado à diretoria da equipe grega que pretendia deixar o clube ao fim da atual temporada. O aviso, às vésperas de jogo decisivo da Copa da Grécia, até gerou polêmica no futebol grego.

Com 42 pontos e ocupando a 14ª colocação do Campeonato Espanhol, o Betis não corre mais risco de ser rebaixado. Dependendo de uma combinação de resultados, no fim de semana, o time de Sevilha pode terminar a competição até entre os 10 primeiros. Para tanto, também precisará vencer o Getafe, em casa, no domingo.