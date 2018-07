Betis derrota Málaga e dá salto na tabela do Campeonato Espanhol

Abrindo a sexta rodada do Campeonato Espanhol, o Betis obteve grande resultado nesta sexta-feira. Apesar do modesto placar, com triunfo de 1 a 0 sobre o Málaga, diante de sua torcida, o time de Sevilha deu um salto na tabela, passando do 16º para o 8º lugar da classificação.

O Betis, que estava perto da zona de rebaixamento, chegou aos oito pontos, na beira da zona de classificação para as competições europeias. A equipe ainda poderá ser superada por rivais no decorrer na rodada, no sábado e no domingo.

Já o Málaga estacionou nos cinco pontos, caindo justamente para o 16º posto, apenas duas posições acima da zona de rebaixamento.

A partida desta sexta-feira foi decidida ainda no primeiro tempo. Sem qualquer marcação dentro da área, Joaquin subiu com facilidade e cabeceou para as redes, escorando cruzamento da direita, aos 25 minutos de jogo.