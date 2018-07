Bétis e Getafe jogam em busca das copas europeias

Atrás da terceira vitória seguida, o Bétis ocupa a 11ª posição, com 29 pontos. Mas está a apenas três do Atlético de Madrid, que, em 6º, é o último a garantir vaga para a Liga Europa. O Getafe é o 14º, com 28 pontos, e não vence há três partidas.

A 24ª rodada terá outros três jogos hoje: o Málaga encara o Zaragoza, último colocado. Racing e Sporting de Gijón, 18º e 19º, enfrentam-se em Santander. Espanyol, 4º, e Levante, 6º, jogam em Barcelona.