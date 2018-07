Betis goleia Levante, sobe para 5º e ultrapassa o Real Madrid no Espanhol

Após um início titubeante no Campeonato Espanhol, o Real Betis parece ter embalado na competição. Nesta segunda-feira, na conclusão da sexta rodada, o time de Sevilha conquistou a terceira vitória consecutiva na competição ao golear o Levante por 4 a 0, subindo para a quinta colocação.

O Betis já havia chamado a atenção no seu compromisso anterior ao derrotar o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Com o novo triunfo, ficou à frente do gigante da capital espanhola na classificação, em quinto lugar, com 12 pontos, um a mais do que o Real, o sexto colocado, na zona de classificação para a Liga Europa.

Até esta segunda-feira, o Levante estava invicto no Espanhol. Mas a derrota acachapante manteve o time com nove pontos e em nono lugar na competição. Na próxima rodada, no sábado, tentará buscar a reabilitação diante do Alavés, em casa. O Betis voltará a jogar no dia seguinte, fora de casa, contra a Real Sociedad.

O primeiro tempo da partida desta segunda-feira em Sevilha terminou empatada por 0 a 0. Porém, na etapa final, o Betis exibiu todo o seu poderio ofensivo. E quem mais brilhou foi o atacante paraguaio Antonio Sanabria, que abriu o placar aos dois minutos e fechou a goleada aos 48. Entre esses gols, o Betis marcou outras duas vezes. Os gols foram anotados por Fabián Ruiz, aos dez, e Fabián Ruiz, aos 20 minutos.