Beto Monteiro conquista o título da Fórmula Truck

BRASÍLIA - Ao conseguir um quarto lugar na 10ª e última etapa da temporada, disputada neste domingo em Brasília, o piloto Beto Monteiro conquistou o título da Fórmula Truck. Com um caminhão da Iveco, ele já tinha vencido o Campeonato Sul-Americano em setembro e agora é também o campeão brasileiro. "Dedico essa conquista de campeonato a toda a equipe e à Iveco, que sempre confiou em nosso trabalho. Esse título é fruto de muita dedicação", disse Beto Monteiro. "Nosso caminhão foi o destaque neste ano. Sempre eficiente, ele demonstrou muito resistência e durabilidade em todas as etapas."

Para ser campeão, Beto Monteiro conseguiu duas vitórias, além de chegar um vez em terceiro e outras três em quarto lugar ao longo da temporada 2013. Assim, precisava da quinta colocação neste domingo, em Brasília, para ser o campeão. Fez mais, com a quarta posição que lhe deu o título.

Os outros três pilotos chegaram à última etapa com chances de título - Régis Boessio, Leandro Toti e Felipe Giaffone. Todos ficaram animados com a posição de Beto Monteiro no grid de largada. Ele começou a corrida deste domingo apenas em 21º lugar, mas conseguiu terminar na quarta colocação.

No final, a vitória em Brasília foi de Valmir Benavides, outro piloto da Iveco. O segundo lugar ficou com Roberval Andrade e Djalma Fogaça terminou em terceiro. Mas o grande vencedor do dia, mesmo com a quarta colocação, foi mesmo Beto Monteiro, campeão da temporada 2013 da Fórmula Truck.