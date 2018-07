Bia dá show e Di Grassi é campeão em desafio de kart

Lucas di Grassi faturou neste domingo o título do Desafio Internacional das Estrelas de Kart, realizado em Florianópolis, mas o brilho ficou com Bia Figueiredo, que venceu a segunda prova da disputa, que contou com a presença dos principais nomes do automobilismo brasileiro, como Felipe Massa, Rubens Barrichello e Tony Kanaan, além do espanhol Jaime Alguersuari.

Di Grassi venceu a primeira bateria do Desafio Internacional das Estrelas de Kart, realizada no sábado, mas não conseguiu repetir o mesmo desempenho neste domingo. Ele abandonou a disputa após bater em Antonio Pizzonia e contou com a pontuação da primeira prova para ser campeão em Florianópolis. Di Grassi terminou a disputa com 25 pontos, assim como Barrichello, Massa e Bia, mas triunfou por conta dos critérios de desempate.

A prova deste domingo foi emocionante. Barrichello largou da primeira posição e teve disputas emocionantes com Vítor Meira e Alguersuari para manter a liderança. Enquanto isso, Bia, que largou da 11ª posição, realizou seguidas ultrapassagens até se aproximar do líder.

Sem muita dificuldade, Bia conseguiu ultrapassar Barrichello e vencer a prova em Florianópolis. Felipe Giaffone, Kanaan e Marcos Gomes completaram as cinco primeiras posições da bateria. "Eu só ganhei por causa dela", afirmou Di Grassi, em entrevista à TV Globo, dividindo os méritos pela conquista do título do Desafio Internacional das Estrelas de Kart.