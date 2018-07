Bia dá show e Di Grassi leva título

Bia Figueiredo diz que seu objetivo não foi esse, mas retirar o capacete, ontem, depois de receber a bandeirada como vencedora da segunda corrida do Desafio das Estrelas, em Florianópolis, parece ter tido essa mensagem: "Olha, é isso mesmo o que vocês estão vendo, uma mulher superou na pista pilotos como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Tony Kanaan, Helinho Castro Neves." Como havia sido primeiro no sábado à noite, a mais importante para a classificação final, o campeão foi Lucas Di Grassi. Bia ficou em quarto.

Não faltou ingrediente de espetacularidade na quinta edição do evento promovido por Massa, segundo no geral. As disputas de sábado à noite, com o kartódromo Arena Sapiens iluminado, e na de ontem foram sensacionais. A vitória de Bia deu até um toque épico à competição, levando os cerca de 20 mil torcedores a se manifestarem ruidosamente. Ela largou em 11.º e superou um a um rivais consagrados internacionalmente, da F-1, Indy, como ela, e Stock Car. "Espero que muita gente tenha assistido", disse a paulista de 25 anos, na luta para conseguir patrocínio a fim de disputar toda a temporada da Indy em 2011.

Di Grassi assistiu ao show de Bia dos boxes. "O Pizzonia deu um toque na minha traseira, quebrou o escapamento e tive de abandonar. Achei que não ia conseguir nada", disse, feliz e surpreso. "Mas aí a Bia começou a passar todo mundo e achei que daria um pódio. Deu o título." Rubinho, terceiro no geral, foi o último a perder a liderança da prova de ontem para Bia. "Dei até tchauzinho, ela estava voando. Na Fórmula 1 não dou tchau para ninguém." Bia o interrompe. "Deu, sim, para o Schumacher'', falou, referindo-se ao GP da Hungria, em que apesar de jogado no muro, Rubinho ganhou a posição do alemão.

O espanhol Jaime Alguersuari, da Toro Rosso, chegou a ficar em primeiro, ontem, o que lhe daria o título. Mas Bia o ultrapassou também. "Faltou freio", explicou. Único estrangeiro este ano, garante que virá ao Brasil, em 2011, se convidado. "Amei o evento."