Bia e Paula desistem e perdem o bronze nas duplas do tênis no Pan As tenistas Beatriz Haddad Maia e Paula Gonçalves perderam a medalha de bronze nesta quinta-feira ao desistirem do confronto nas duplas que valia o lugar no pódio nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Elas nem chegaram a entrar em quadra por conta de um problema físico de Bia.