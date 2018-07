Bia Figueiredo ganha chance e corre 1ª etapa da Indy Bia Figueiredo será a terceira brasileira no grid de largada do Etapa de St. Petersburg, corrida inaugural da temporada 2013 de Fórmula Indy. Ela foi confirmada nesta segunda-feira pela equipe Dale Coyne, mas só tem garantida a presença na prova que abre o calendário, no próximo fim de semana.