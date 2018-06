Bia Haddad comemora feito inédito e agora enfrentará adversária Top 5 do ranking

A brasileira Beatriz Haddad Maia conseguiu um feito inédito na carreira nesta sexta-feira. Ao eliminar a chinesa Shuai Zhang por 6/3 e 6/2 no Torneio de Miami, ela avançou pela primeira vez à terceira rodada de um WTA nível Premier Mandatory.

"Ano passado eu havia ganhado uma rodada aqui. Todas as semanas que venho jogando, eu busco acreditar cada vez mais. Todo jogo é uma pedreira, não tem pra onde fugir. Ganhar e perder é muito detalhe e hoje (sexta-feira) no momento certo eu joguei um pouco melhor e fui mais sólida", afirmou.

Bia, atual número 64 do mundo, também conseguiu a vitória contra uma adversária melhor ranqueada. A chinesa ocupa a 30ª colocação da WTA. "Os games foram todos apertados, dois games do primeiro set salvei no 0/40, então poderia ter ido para qualquer lado. Respeitei a tática, tentei não ficar no jogo que ela queria, um jogo mais rápido, mais plano, mais confortável pra ela", completou.

Nesta sexta-feira Bia conheceu sua adversária da próxima fase. Será a letã Jelena Ostapenko, número 5 do mundo e atual campeã de Roland Garros, que avançou após bater a húngara Timea Babos, 47ª do mundo, por duplo 6/4.

Também nesta sexta-feira, a norte-americana Venus Williams, cabeça de chave número 8, eliminou a russa Natalia Vikhlyantseva por 7/5 e 6/4. Na próxima fase, ela terá pela frente a holandesa Kiki Betens, que derrotou a norte-americana Varvara Leppchenko por 5/7, 7/6 (7/5), e 6/1.

A belga Elise Mertens, cabeça de chave número 22, derrotou a norte-americana Bernarda Pera por 7/6 (7/5) e 6/3. Agora ela enfrentará a belga Kirsten Flipkens, que venceu a britânica Johanna Konta, cabeça de chave número 11, por 6/3 e 6/2.

A croata Petra Martic derrotou a francesa Kristina Mladenovic, de virada, por 3/6, 6/4 e 6/2. Na próxima fase, enfrentará a australiana Ashleigh Barty, cabeça de chave número 21 da competição. E a norte-americana Sofia Kenin virou sobre a russa Daria Kasatkina por 3/6, 6/2 e 6/2. Agora terá uma partida complicada contra a checa, Petra Kvitova, cabeça de chave número 9.