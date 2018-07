Bia Haddad perde e disputa o bronze nas duplas no Pan

As tenistas Beatriz Haddad Maia e Paula Gonçalves perderam a chance de brigar pelo ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, nesta quarta-feira, ao serem derrotadas pelas mexicanas Victoria Rodriguez e Marcela Zacarias, nas semifinais. As brasileiras foram superadas pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 4/6 e 10/8.

Com a derrota, Bia e Paula vão disputar a medalha de bronze contra as argentinas Maria Irigoyen e Paula Ormaechea nesta quinta-feira. Na chave de simples, as brasileiras já foram eliminadas.

Bia, de apenas 19 anos, entrou em quadra nesta quarta após se recuperar de fortes dores no ombro que atrapalharam sua estreia em simples. Por causa do desconforto, a número 2 do Brasil sacou por baixo durante quase todo o jogo e foi eliminada sem oferecer maior resistência à rival. Paula, por sua vez, caiu na segunda rodada.

A final de duplas feminina também será disputada nesta quinta, entre as mexicanas Rodriguez e Zacarias e a dupla da casa formada por Gaby Dabrowsky e Carol Zhao. Rodriguez vão brigar pelo ouro também na decisão de simples. Ela vai encarar no mesmo dia a colombiana Mariana Duque Marino.

MASCULINO

O argentino Facundo Bagnis, atual 133 do ranking da ATP, conquistou a medalha de ouro ao derrotar na final o colombiano Nicolas Barrientos, 275º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. O bronze ficou com o norte-americano Dennis Novikov, número 215 do ranking.

Os brasileiros Orlando Luz, João Menezes e Marcelo Zormann não avançaram até às fases decisivas. Menezes foi quem avançou mais na chave, ao parar na terceira rodada, equivalente às oitavas de final. Orlandinho caiu na segunda rodada e Zormann perdeu na estreia.