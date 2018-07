Bia quer aproveitar nova chance na Indy em Milwaukee

"Estou muito feliz com esta nova oportunidade e quero honrar este convite. Espero fazer um ótimo final de semana com a equipe!", comentou Bia, que correu as cinco primeiras corridas da temporada 2013 da Indy pela Dale Coyne, incluindo a etapa de São Paulo e as 500 Milhas de Indianápolis.

Bia participou uma vez da etapa de Milwaukee da Indy, em 2011, e terminou a prova, pela Dreyer & Reinbold Racing, na 17ª colocação. A brasileira explicou que o circuito oval de uma milha possui características singulares, mas mostrou confiança para a prova.

"O maior desafio de Milwaukee é fazer um carro estável e rápido. As dificuldades são grandes, porque esse oval não tem quase nenhuma inclinação e é considerado um dos mais difíceis da temporada, mas estou confiante, pois já tive boas performances aqui no passado", comentou.

Nesta sexta-feira, serão realizados os treinos livres e a sessão de classificação da etapa de Milwaukee. A prova será realizada neste sábado, com largada prevista para as 17h40 (horário de Brasília).