Bia segue na Dale Coyne para etapa de Iowa da Indy

De acordo com essa relação prévia, Bia vai pilotar o carro de número 16 e terá o inglês Justin Wilson como seu companheiro na Dale Coyne na etapa de Iowa, disputada em um circuito oval na cidade de Newton. A lista também conta com o espanhol Oriol Servia, que volta ao grid da Indy para competir pela equipe Panther.

Bia não conseguiu fechar um contrato para toda a temporada, mas participou das cinco primeiras etapas do campeonato, incluindo a prova de São Paulo e as 500 Milhas de Indianápolis. O seu melhor resultado foi a 14ª colocação na prova de Long Beach. Depois disso, a brasileira ficou fora da rodada dupla de Detroit e da etapa do Texas, mas voltou a correr pela Dale Coyne no último fim de semana, em Milwaukee, e ficou na 19ª colocação.

A etapa de Iowa será disputada neste domingo, com largada prevista para as 15h30 (horário de Brasília) no circuito oval. Serão disputadas 250 voltas, em um total de 218,75 milhas percorridas. O norte-americano Ryan Hunter-Reay venceu a corrida no ano passado.