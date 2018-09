Bicampeã olímpica, ciclista alemã fica tetraplégica após acidente em treinamento

A alemã Kristina Vogel, de 27 anos, bicampeã olímpica de ciclismo - foi ouro nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016 -, ficou tetraplégica após sofrer um acidente em um treinamento no mês de junho. A confirmação da informação foi feita pela própria atleta em uma entrevista à revista alemã Der Spiegel nesta sexta-feira.

"É uma m..., não posso dizer de outra forma. Aconteça o que acontecer, sei que não voltarei mais a caminhar", disse Vogel, em sua primeiras declarações após o triste episódio.

No último dia 26 de junho, a alemã se chocou com um outro ciclista durante um treinamento em uma pista na cidade de Cottbus, na região leste da Alemanha. Desde então, o estafe de Vogel decretou absoluto sigilo sobre informações do caso e somente a família da atleta tinha claridade sobre a situação.

Atualmente, a ciclista está em um hospital de Berlim e na semana que vem dará uma entrevista coletiva para falar do ocorrido. Vogel tenta manter um ar mais otimista. "Mas o que posso fazer? Sempre acreditei que quanto mais rápido aceite uma situação, mais rápido se aprende a viver com ela", afirmou.

Na carreira, Kristina Vogel tem três medalhas em Olimpíadas. Foi ouro em Londres-2012 na prova de sprint em equipe e, quatro anos mais tarde, no Rio, foi campeã na prova de sprint. Tem também um bronze em 2016 no sprint em equipe. Em Mundiais, a alemã tem dois ouros, uma prata e um bronze.