Bicampeão amazonense sonha em ter Petkovic Aposentado há quase dois anos do futebol, o meia Petkovic, de 39 anos, é o sonho do Penarol, equipe bicampeã amazonense, como grande reforço para a disputa da Copa do Brasil. A diretoria do clube de Itacoatiara já fez um primeiro contato com o empresário do jogador e aguarda uma resposta até o fim da semana. A estreia do Penarol na competição nacional vai ser no dia 7, contra o Santa Cruz, em Manaus. A expectativa dos amazonenses é que o time não perca por dois gols de diferença para poder atuar no Recife. Petkovic não joga oficialmente desde 2010.