Bicampeão brasileiro de surfe tem mal súbito e falece durante competição

Leo Neves, surfista de 40 anos que já venceu duas vezes a principal competição brasileira do esporte, faleceu na tarde deste domingo em Saquarema (RJ), durante a tríplice coroa, competição na praia de Itaúna. Neves teve um mal súbito e se afogou. Depois, foi resgatado, mas as tentativas de reanimá-lo não deram certo.

LEIA TAMBÉM > WSL divulga calendário de 2020 com etapa em Saquarema de 18 a 27 de junho

De acordo com as pessoas que estavam no local, o mar estava agitado, com algumas séries de ondas pesadas. No entanto, Neves era experiente e acostumado a lidar com situações do tipo.

Outros surfistas que estavam na praia de Itaúna confirmaram a morte de Neves, como Ronaldo Monteiro, locutor dos eventos da WSL no Brasil. O atleta nasceu no Rio de Janeiro, mas vivia em Saquarema.

Neves venceu duas vezes o SuperSurf, principal torneio brasileiro da modalidade, em 2002 e 2003. Ele disputou o QS, uma espécie de divisão de acesso mundial para a WSL, por 15 anos, e a Championship Tour, elite do esporte, em duas temporadas. Nos últimos anos, vinha atuando como treinador em Saquarema, para jovens, amadores e profissionais.