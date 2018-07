Bicampeão do Giro d'Italia, Ivan Basso decide se aposentar após superar câncer Dono de dois títulos do Giro d''Italia, Ivan Basso anunciou nesta segunda-feira a sua aposentadoria do ciclismo profissional após se recuperar de um câncer. Havia a expectativa de que o italiano retomasse a sua carreira depois de ser liberado após ter êxito no tratamento, mas ele disse nesta segunda-feira, durante a apresentação do percurso da edição de 2016 do Giro d''Italia, que vai assumir uma função gerencial na equipe Tinkoff-Saxo.