Bicampeão olímpico de esgrima, russo Sergei Sharikov morre em acidente de carro

Sharikov foi medalhista de ouro na prova de sabre por equipes dos Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos, e na Olimpíada de 2000, em Sydney, na Austrália. Ele também faturou a prata individual do sabre em Atlanta/1996 e o bronze em nova disputa por equipes dos Jogos de 2004, em Atenas.

A mídia russa informou que Sharikov perdeu o controle do seu carro enquanto dirigia em uma pista no sudoeste de Moscou, no sábado, e bateu de frente com outro veículo que transportada dois policiais.

Além das medalhas olímpicas que conquistou, Sharikov ganhou três títulos mundiais no sabre por equipes. Nos últimos anos, ele trabalhou como técnico da seleção russa reserva de esgrima.