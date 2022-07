Bicampeão Olímpico na patinação artística, Yuzuru Hanyu anuncia aposentadoria aos 27 anos

O patinador japonês Yuzuru Hanyu, de 27 anos, anunciou aposentadoria da patinação artística competitiva em coletiva nesta terça-feira, em Tóquio. Dono de dois ouros olímpicos (2014 e 2018) e considerado maior patinador da história, Hanyu competiu em três Olimpíadas de Inverno e na última edição tentou o inédito Axel Quádruplo, que seria um dos elementos mais difíceis da pontuação da modalidade.

"Não estou triste. Quero continuar trabalhando na patinação artística. Mas não estou mais confinado ao campo das competições. Acho que posso levar a patinação a outros lugares, de outros jeitos", falou o agora patinador aposentado. Ele seguirá no esporte, mas deixará as competições.

Em Jogos Olímpicos, Hanyu foi o primeiro patinador a ultrapassar a marca dos 100 pontos no programa curto em Sochi-2014, com 101.45. Ele também protagonizou uma disputa acirrada com Patrick Chan, do Canadá, que fez um ciclo olímpico impressionante com três títulos mundiais, mas acabou ficando com a prata na Olimpíada da Rússia.

Em PyeongChang-2018 o japonês foi o primeiro atleta a defender o ouro olímpico na patinação artística masculina em 66 anos. Ao lado do compatriota Shoma Uno, os japoneses fizeram dobradinha de ouro e prata no pódio, que foi completado por Javier Fernández, espanhol que era colega de treinos de Hanyu.

Em fevereiro deste ano, nos Jogos Olímpicos de Pequim-2022, quando tentava o tricampeonato masculino individual, Hanyu sofreu uma lesão no tornozelo. Além de falhar no programa longo e terminar fora do pódio com o quarto lugar, o japonês também não participou do Campeonato Mundial da modalidade no mês seguinte.

Yuzuru Hanyu tem muito mais que dois ouros olímpicos, ele é bicampeão mundial, campeão mundial júnior, tetracampeão do Grand Prix e tetracampeão nacional. Além de títulos, Hanyu conquistou o carisma dos fãs do esporte. Mesmo sem redes sociais, o japonês contagia fãs em todo o mundo. Em suas competições, após as apresentações de suas provas, os admiradores do patinador enchem a pista de gelo com flores e “Ursinhos Pooh” de presente para o ídolo.