'Big Brother' é a primeira dor de cabeça do Brasil na África

A seleção brasileira, enfim, vai ver a cor da bola no país da Copa. A partir de hoje, no acanhado campo da Randburg High School, não muito longe da concentração no Fairway Hotel, os jogadores começam a treinar de verdade. Ontem, o grupo ficou confinado no hotel do Rand Park Golf Club observando grã-finos praticando golfe no dia ensolarado de Johannesburgo. E foram perseguidos pelas câmeras de televisão do Brasil.

Apenas à tardinha os jogadores se exercitaram numa beirada do imenso campo, sem atrapalhar os golfistas. Sócios do clube nem se deram conta da presença dos pentacampeões. Muitos deles, em um bar panorâmico do complexo esportivo, sorveram litros de chope e generosos tragos do legítimo malte escocês. Só estranharam o corre-corre de jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas.

No Fairway, os atletas da seleção não encontraram nada de muito diferente do que estão acostumados nas concentrações de seus clubes. Solicitaram aparelhos de videogame para se divertir nas horas vagas até o início da Copa. E reclamaram da falta de privacidade por conta da exposição de parte de seus quartos às lentes das câmeras de televisão do Brasil instaladas no último andar do bar do clube de golfe com vista para o hotel.

"Não vamos transformar isso aqui num Big Brother", pediu Rodrigo Paiva, assessor de imprensa da seleção, aos responsáveis pela instalação das câmeras. "Não é legal invadir a privacidade dos jogadores." O "Big Brother" da seleção foi a primeira dor de cabeça para Dunga no país da Copa. Quando ele pisou no solo sul-africano, ontem no início da manhã, não imaginou que seu quartel seria vasculhado pelas lentes. Sério, como sempre, o treinador chegou ao Fairway por volta das 9h. A bordo do ônibus da deleção, estava sentado sozinho na primeira fila de bancos. E do lado da janelinha. Na entrada do hotel pôde observar duas dezenas de jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas e pelo menos 15 torcedores sul-africanos. Dois deles saudaram a seleção ao som das infernais vuvuzelas.