Bilbao ignora mando de campo e promete pressionar o Schalke

Do lado do Schalke, o discurso é de respeito ao adversário. "O Bilbao é um time muito bom e quando começa a se lançar para o ataque é difícil para qualquer equipe pará-lo", afirmou Sergio Escudero, um dos três espanhóis que jogam no Schalke - os outros são Jurado e Raúl.

Também hoje o Atlético de Madrid recebe o Hannover. Favorito, o time espanhol espera conseguir um bom resultado para jogar com mais tranquilidade na Alemanha. O meia Diego, que voltou à equipe no domingo após um mês afastado por lesão muscular e atuou apenas os últimos 20 minutos na derrota por 1 a 0 para o Zaragoza, deve ser titular. O Valencia visita o AZ na Holanda e o Sporting coloca o seu favoritismo à prova diante do Metalist, em Lisboa.