Bimba critica Rio/2016 e chama Baía de Guanabara de 'esgoto'

RIO - Veterano de quatro Olimpíadas, Ricardo Winicki, o Bimba, é um dos ícones da vela no Brasil. E o carioca de 32 anos parece não estar muito contente com a preparação da sua cidade natal para receber os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Nesta terça-feira, o velejador usou seu Facebook para vociferar contra a Baía de Guanabara.

"A Baía de Guanabara é uma central de tratamento de esgoto desativada. Vai ser uma pena ver atletas do mundo todo desviando de sofás, porta de geladeira, TV, animais e seres humanos boiando, como se vê com frequência", reclamou o velejador.

Também pelo Facebook, ele defendeu que o iatismo no Jogos Olímpicos do Rio seja disputado em Búzios. "Olimpíada em Búzios não é pelo vento e sim por falta de opção no Rio de Janeiro. Não é apenas o Golf que não tem campo, a vela não tem onde ser realizada no Rio. É Búzios!", pediu ele, que tem uma escola de windsurfe na Praia de Manguinhos, em Búzios.