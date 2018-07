Bimba decepciona e termina Mundial de Vela em 76.º

Antes da competição, Bimba participou do Campeonato Europeu na Ilha da Madeira, em Portugal, conseguiu um sexto lugar e chegou a Cádiz confiante de que poderia brigar pelo seu segundo título em Mundiais de Windsurfe - ele foi campeão em 2007. Na Espanha, porém, nada deu certo.

"O campeonato não poderia ser pior", lamentou Bimba, que pela quarta vez em 15 anos, teve que se contentar em disputar a Flotilha Prata de um Mundial. Ele reclamou muito de uma punição sofrida na segunda regata, quando ele deu passagem ao alemão Toni Wilhelm, que agradeceu e seguiu em frente. No fim da regata, descobriu que o adversário havia entrado com uma representação com o brasileiro, que não teve tempo de se defender e acabou desclassificado. "Perdi um amigo", lamentou.

Winick já bateu na trave por uma medalha olímpica duas vezes. Em 2004, em Atenas, quando ainda era usada a prancha Mistral, ele chegou à última regata como favorito ao ouro, mas acabou apenas no quarto lugar. Quatro anos depois, já com a RS:X usada atualmente, ele terminou os Jogos de Pequim em quinto.

Outras duas brasileiras participaram do Mundial da RS:X no feminino. Patrícia Freitas, já garantida em Londres, terminou no 31.º lugar, enquanto Bruna Mello ficou em 63.º.