Bimba fecha primeiro dia do Mundial de RS:X em 18º; Patrícia é 22ª O brasileiro Ricardo Winicki Santos, o Bimba, não teve um bom início no Mundial de RS:X, que começou a ser disputado nesta segunda-feira em Al-Mussanah, em Omã. O velejador até foi bem nas duas primeiras regatas, mas depois terminou apenas no 18.º lugar a terceira delas. Os windsurfistas estão divididos em duas flotilhas, de forma que, neste início de competição, cada regata tem dois vencedores.