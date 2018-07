Bimba fica fora da medal race no Mundial de Vela em Santander

Ainda não foi desta vez que Ricardo Winicki, o Bimba, encerrou a sina de não conseguir confirmar seu favoritismo nas grandes competições. Líder do ranking mundial da classe RS:X ele não conseguiu sequer avançar à medal race entre os 10 primeiros do Mundial de Vela de Santander (Espanha).

Nesta quinta-feira foi realizada a última regata da fase de classificação e Bimba, que chegou a se colocar entre os primeiros na abertura do Mundial, encerrou a competição no 15.º lugar, com 131 pontos perdidos, longe do 10.º colocado (que teve 92 pontos perdidos). Albert de Carvalho foi 43.º e Gabriel Bastos terminou no 71.º lugar entre 98 windsurfistas.

Aproveitando os ventos fortes, a RS:X realizou três regatas nesta quinta-feira, para fechar a fase de classificação. Patricia Freitas foi mal, com um 25.º e dois 20.º lugares. Assim, caiu da zona de classificação para a medal race para a 14.ª colocação final. Bruna Martinelli foi a 31.ª.

O único barco com chance de medalha para o Brasil em Santander é de Martine Grael e Kahena Kunze, que ocupam o terceiro lugar na 49erFX, com 10 pontos perdidos. As brasileiras lideram o ranking mundial. Na 470 Feminina, Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan estão em nono após oito de 10 regatas previstas até a medal race. São 25 pontos para a zona de medalha.