Bisping pede para Belfort ter chance de revanche contra Anderson Silva no UFC

SÃO PAULO - Nos últimos preparativos para o UFC São Paulo, neste sábado, o americano Michael Bisping cobrou nesta quarta-feira a igualdade de condições na luta contra o brasileiro Vitor Belfort, o principal confronto do evento no ginásio do Ibirapuera. O presidente do UFC, Dana White, havia dito que apenas Bisping teria direito de disputar o cinturão do peso médio em caso de vitória. No entender do dirigente, Belfort já teve a oportunidade de brigar pelo posto e foi derrotado pelo atual campeão, Anderson Silva.

"Se o Vitor me vencer acho que ele também poderia disputar o título com o Anderson. Estou no melhor da minha forma e se ele tiver a vitória é porque ele merece ter essa chance", disse. Em 2011 os dois brasileiros se enfrentaram e no primeiro round a luta já foi definida com um chute certeiro de Anderson no queixo de Belfort, que foi à nocaute.

Na manhã desta quarta-feira os lutadores do UFC realizaram um treino aberto ao público no Vale do Anhangabaú. Após a atividade, Bisping, o primeiro a subir ao octógono, conversou com os jornalistas e elogiou o contato com os fãs. "Está uma atmosfera incrível. A torcida é fantástica e é muito legal estar no centro da cidade".

O americano contou que a luta com Belfort o vai colocar de frente com um ídolo da infância. "Quando era pequeno, assistia as lutas do UFC e o via. Ele era um dos meus ídolos quando eu comecei. Tem um estilo agressivo e eu tenho enorme respeito pela carrerda dele, mas no sábado eu vou vencer", afirmou.