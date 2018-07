Blair diz que Brasil não decepcionará na Olimpíada 2016

SÃO PAULO - O ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair mostrou nesta terça-feira confiança em um bom papel do Brasil na organização dos Jogos Olímpicos de 2016, que serão realizados no Rio de Janeiro.

"Tenho certeza, o Brasil não decepcionará", disse Blair durante um seminário sobre desenvolvimento e infraestruturas em eventos esportivos realizado em São Paulo.

Diante de vários representantes do mundo empresarial do país e recebido por autoridades do Rio de Janeiro e de São Paulo, o ex-primeiro-ministro acrescentou que um evento esportivo do porte de uma Olimpíada é uma oportunidade para o desenvolvimento cultural, ambiental e social de uma cidade.

Blair afirmou que é fantástico para uma cidade ser escolhida como sede olímpica, experiência que viveu há alguns anos quando Londres foi escolhida para receber os Jogos de 2012, mas ressaltou que não faz sentido sediar os Jogos sem aproveitá-los para "inspirar a cidadania" e também para ajudar no crescimento do evento.

Para o britânico, a Olimpíada representa a oportunidade de mostrar o mundo em processo de mudança, algo representado pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, e que o esporte está ligado ao desenvolvimento.

Sobre o orçamento dos Jogos, Blair lembrou que em projetos dessa envergadura sempre há desajustes entre o orçamento inicial e o custo final, que no caso de Londres disse que é considerável, mas variável e difícil de quantificar.

"Ficaria surpreendido se existisse um exemplo de Jogos Olímpicos nos quais o orçamento original fosse igual ao orçamento final", declarou.

No entanto, o ex-primeiro-ministro se mostrou o tempo todo otimista e minimizou a importância dos inconvenientes, já que, para ele, "no final, os benefícios são enormes. Vale a pena".

Por sua vez, o governador reeleito do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, assegurou que o evento esportivo deixará um legado tangível em forma de melhorias no sistema sanitário, no transporte e no desenvolvimento turístico, mas também intangível, "na autoestima do povo brasileiro".

No seminário, do qual participaram mais de 600 empresários, também estiveram presentes o ministro do Esporte, Orlando Silva, o governador de São Paulo, Alberto Goldman, e os prefeitos de Rio, Eduardo Paes, e São Paulo, Gilberto Kassab.