Blake bate Bolt nos 100m na seletiva olímpica jamaicana

O resultado dessa prova deve aumentar a expectativa para a disputa dos 100 metros nos Jogos de Londres. Blake é o campeão mundial da prova, mas a sua vitória, no ano passado na Coreia do Sul, aconteceu sem a presença de Bolt, que não correu a final após ser desclassificação em razão de uma largada falsa.

O duelo de sexta-feira foi o primeiro entre Bolt e Blake desde o Mundial de Daegu. Bolt era considerado o favorito, já que é o recordista mundial, com 9s58. Além disso, Blake, que treina com o compatriota, nunca havia corrido os 100 metros em menos de 9s84.

O tempo de 9s75 de Blake é o melhor do mundo no ano. A marca mais rápida, até então, era de Bolt, com 9s76, no dia 31 de maio, quando venceu a prova dos 100 metros na etapa de Roma da Diamond League. Asafa Powell, que ficou em terceiro lugar, com 9s88, também obteve a classificação para a Olimpíada.

Na versão feminina dos 100 metros, a campeã olímpica Shelly-Ann Fraser-Pryce venceu com o tempo de 10s70 e bateu o recorde jamaicano. Veronica Campbell-Brown, que ficou na segunda colocação, e Kerron Stewart, que terminou em terceiro, também se garantiram nos Jogos de Londres.