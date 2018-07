Blake sofre lesão e Ashmeade leva os 100m em Glasgow

Campeão mundial dos 100 metros em 2011, quando Usain Bolt foi eliminado por queimar a largar, Yohan Blake voltou a se lesionar nesta sexta-feira. Depois de ficar mais de um ano sem competir por conta de seguidas lesões, ele largou na etapa de Glasgow (Escócia) da Liga Diamante, mas não completou a prova por uma aparente contratura muscular.

Blake se machucou em abril do ano passado, durante um treino, e não foi ao Mundial de Moscou, perdendo toda a temporada de 2013. Neste ano só havia corrido em Nova York, em junho, mas não marcou bom tempo.

Nesta sexta, ele já não vinha bem na prova, por volta da metade dela, quando começou sentir a coxa direita, ficando pelo caminho. Sem ele, os 100m tiveram vitória de Nickel Ashmeade, também da Jamaica, com 9s97, ficando à frente de Michael Rodgers, dos EUA, apenas no photofinishing.

Apesar de a prova não ter sido rápida, os cinco primeiros colocados fizeram os melhores tempos pessoais da temporada. Nesta Carter (Jamaica) foi terceiro com 9s98 e James Dasaolu (Grã-Bretanha) terminou em quarto com 10s03, mesmo tempo de Kim Collins, de São Cristóvão & Neves.

O ranking dos 100m na temporada tem a liderança do norte-americano Justin Gatlin, que correu a 9s80 em Lausanne (Suíça), mas fez também outras quatro marcas entre as seis melhores do ano. Richard Thompson, de Trinidad & Tobago, aparece em segundo, com 9s82, seguido de Kemarley Brown (Jamaica) e de Tyson Gay (EUA), com 9s93.

OUTRAS PROVAS

A etapa britânica da Diamond League normalmente é disputada em Londres, mas este ano acontece em Glasgow como prévia dos Jogos da Commonwealth, que começam em 23 de julho, envolvendo toda a comunicada britânica. Diferente de outras etapas da Diamond League, esta dura dois dias.

Nesta sexta, provas sem grandes resultados. No salto em distância, Tianna Bartoletta, dos EUA, venceu com 6,98m, ficando a quatro centímetros do salto que a coloca como líder do ranking mundial. Já nos 400m com barreiras, a vitória foi de Javier Culson, de Porto Rico.