Blasman, Pohjonen e Willet têm bom início na Copa de Snowboard

Além de belas imagens, a etapa freestyle da Copa do Mundo de snowboard teve um show de Blasman, Pohjone e Willet, líderes da primeira etapa classificatória na competição.

Entre os homens, o norte-americano Eric Willet dominou a primeira bateria com 82,75 pontos, a frente do belga Buck, com 82,00 e do finlandês Korpi, com 75,50. Na segunda bateria, o compatriota de Korpi, Pohjonen ganhou a maior pontuação, com 83,00 e liderou a sessão.

Apesar da escassez de neve natural em Park City, nesta temporada, o resort conseguiu estruturar o local para receber mais uma etapa do evento. É esperado mais trechos de água nesta sexta-feira, mas não deve atrapalhar a continuidade do torneio.