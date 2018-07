Blatter apoia Mundial em área afetada por terremoto

Neste sábado, o dirigente visitou a província de Miyagi, uma das mais atingidas pelo terremoto de março. Blatter percorreu localidades da região e visitou um centro futebolístico na cidade de Matsushima, que foi reconstruído pela Fifa após o incidente. No total, o Japão recebeu US$ 6,4 milhões da associação.

Em 2011, as partidas do Mundial de Clubes estão sendo realizadas no Estádio Toyota, na cidade de Toyota, próxima de Nagoya, e no Estádio Internacional de Yokohama, ambos localizados no centro do Japão. O principal estádio do noroeste do Japão, que poderia sediar partidas em 2012, é o Estádio Yurtec, em Sendai, que pertence ao Vegalta Sendai e possui capacidade para 20 mil espectadores.